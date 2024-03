Inter–Genoa fa discutere. Questa la moviola del Corriere dello Sport.

MOVIOLA – «Ridicola l’ammonizione per Lautaro, simulazione dove? Il contatto non falloso con Vásquez è chiaro… Recupero: 7’ (3’+4’). Il Marchese del Grillo ad un certo punto dice al capo delle guardie, riferito ad una che lo aveva inopinatamente arrestato: «E glielo avevo pure detto…». Tradotto: Paterna glielo aveva anche fatto vedere. Ma è un errore grave, anzi… triplo. Perché Frendrup tocca nettamente il pallone prima di tutto (infatti la review inizia con il tocco sul pallone); perché Barella per dinamica dell’azione va ad incrociare la traiettoria della scivolata di Frendrup; perché, se decidi rigore, ritieni l’intervento imprudente (questa sarebbe la spiegazione data all’intervallo) Frendrup è già ammonito e doveva essere espulso. Ayroldi sta tantissimo al monitor e poi conferma il rigore. Malissimo».

