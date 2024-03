Il quotidiano sportivo Tuttosport torna a parlare del tanto chiacchierato match tra Inter e Genoa, con un focus su Ayroldi

Tuttosport dedica oggi un altro spazio alla performance di Giovanni Ayroldi, l’arbitro di Inter Genoa, una partita giocata più di una settimana fa ma che sembra continuare ad attirare l’interesse.

Nell’articolo odierno, si sottolinea che Ayroldi ha respinto le richieste di intervento da parte di Paterna e Doveri, rispettivamente il Var e l’Avar di Inter-Genoa, dopo aver esaminato le riprese del contatto tra Barella e Frendrup. Anche se si riconosce che Barella abbia esagerato la caduta, si sottolinea che le valutazioni devono essere fatte indipendentemente da ciò.

AYROLDI – Di scuse da parte di Ayroldi, manco a parlarne: basterebbe un tweet, in tempi di social, ma non arriveranno. Perché gli arbitri sono come Fonzie. Lo erano nel 1960 e lo sono nel 2024: proprio non riescono a dire «ho sbagliato». È più forte di loro.

L’articolo Inter Genoa, la scia di polemiche continua: Tuttosport FEROCE con Ayroldi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG