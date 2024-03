In occasione della vittoria conquistata dall’Inter nella 27^ giornata di Serie A contro il Genoa, i nerazzurri raggiungono un record

Altra vittoria, altro record per l’Inter, raggiunto grazie ai 3 punti conquistati a San Siro nella 27^ giornata di campionato contro il Genoa.

L’Inter ha vinto nove partite di fila in Serie A per la prima volta con Simone Inzaghi allenatore – scrive Opta – l’ultima volta a riuscirci risaliva infatti al periodo tra gennaio e aprile 2021 (11 in quel caso con Antonio Conte in panchina). Inarrestabile.

L’articolo Inter Genoa, record clamoroso per i nerazzurri: l’ultima volta è stata… proviene da Inter News 24.

