Non la migliore gara dei nerazzurri che alla fine riescono a portare a casa i 3 punti.

La gara inizia a ritmi bassissimi: il Genoa riesce a limitare alla grande l’impostazione dell’Inter e ne fuoriesce una partita soporifera. La prima chance arriva a metà tempo con Mkhitaryan che crossa per Barella: alto l’interno destro del sardo. Poco dopo Sommer si supera sull’incornata quasi a colpo sicuro di Retegui; alla mezz’ora circa il sinistro di Dimarco termina alto. Al 31’ Sanchez verticalizza per Asllani che segna con una botta centrale che sorprende Martinez: 1-0 per l’Inter. Al 37’ Frendrup atterra Barella nel tentativo di prendere il pallone (e probabilmente lo prende anche) e l’arbitro assegna il calcio di rigore: dal dischetto Sanchez spiazza Martinez e fa 2-0. In pieno recupero Mkhitaryan tergiversa troppo a tu per tu col portiere avversario e spreca una grande occasione; il primo tempo termina 2-0, la gara cambia dopo la rete di Asllani.

Kristjan Asllani

L’Inter esce dagli spogliatoi con piglio molto aggressivo ma il destro a giro di Lautaro finisce in curva; poco dopo il tiro di Mkhitaryan viene bloccato da Martinez. Al 54’ il Genoa torna in partita grazie al bel tiro a volo di Vasquez. Attorno all’ora di gioco ci prova Carlos Augusto dalla distanza ma il portiere del Genoa devia in corner; i rossoblù trovano il pareggio con Vitinha che però viene annullato per fuorigioco. L’Inter fatica in gestione ed il Genoa insiste: il colpo di testa di Retegui termina a lato di poco. La squadra di Inzaghi rinuncia a giocare ma riesce a vincere col risultato di 2-1.

