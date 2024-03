Sono in campo Inter Genoa per chiudere il turno della giornata 27 delle Serie A 2023-24. Traguardo per l’ex Milan Messias

Inter Genoa in campo in questi istanti per chiudere la giornata 27 della Serie A 2023-24. I neroazzurri possono allungare in testa alla classifica, i rossoblù mettere in ghiaccio il discorso salvezza. Intanto resta una partita da ricordare per l’ex Milan Junior Messias:

per lui partito da titolare nel match di San Siro si tratta della presenza numero 100 in campionato. Di queste poco più della metà (51) le ha fatte con la maglia rossonera

