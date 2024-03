Inter, già fissati gli obiettivi per la prossima stagione: sarà richiesto questo a Inzaghi dopo la vittoria dello scudetto

Secondo il Corriere dello Sport in casa Inter già si ragiona su quelli che saranno i traguardi da raggiungere della prossima stagione: quasi naturale pensare di darsi come obiettivo un maggiore equilibrio tra le competizioni, con la finalità di recitare ovunque un ruolo da protagonisti fino in fondo.

L’attuale contratto di Inzaghi con l’Inter scade nel 2025, anno in cui tra l’altro si aggiungerà anche un torneo in più come il Mondiale per club. Questa nuova manifestazione l’anno prossimo arriverà in fondo a un tour de force che vedrà nuovamente la corsa al titolo, l’obiettivo della rivincita in Coppa Italia e il posto, ormai pressoché garantito, nella Final Four di Supercoppa Italiana.

