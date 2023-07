Le parole del giornalista Gian Luca Rossi su quello che potrebbe essere il famoso affare tra l’ex Inter Lukaku e la Juventus

Tramite Telelombardia, il giornalista Gian Luca Rossi ha parlato della situazione attuale dell’ex Inter Lukaku e la Juventus.

LE PAROLE – «Anche in Inghilterra si è comportato così. L’Inter non aveva dubbi che ci potesse essere la Juventus. Lukaku ora con i bianconeri sta mercanteggiando sui bonus, all’Inter sono convinti che andrà lì per 12 milioni netti all’anno».

