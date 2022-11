Ecco le parole del tedesco a Rheinische Post, Robin Gosens parla della sua Inter e del mancato Mondiale con la nazionale.

Sono queste le parole di Robin Gosens, che parla così a Rheinische Post della sua Inter e della mancata convocazione con la Germania: “Il sogno di una vita è andato in frantumi per me, questo fa male. E’ certo, però, che posso capire le motivazioni che hanno portato Flick a non convocarmi. Il mio futuro? Prima o poi voglio certamente giocare in Bundesliga, ma il mio obiettivo è affermarmi all’Inter. Ho la sensazione di non essere ancora arrivato. Nell’allenamento quotidiano vedo di avere il livello per sfondare in un top club come l’Inter“.

Cosi invece parla Ventola alla Gazzetta dello Sport: “La sfida tra le due squadre… nerazzurre della mia carriera, quelle che ho amato di più insieme al Bari. Mi aspetto un match teso perché i tre punti in palio sono di quelli pesanti: entrambi sono distantissime dal Napoli, ma se l’Atalanta non aveva l’obbligo di lottare per lo scudetto, l’Inter invece…“.

