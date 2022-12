Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato di vari argomenti, tra cui i suoi idoli di quando era bambino

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato nel corso del Q&A sui canali social nerazzurri.

PAROLE – «Idoli? Quando sono cresciuto come calciatore è sempre stato Alaba, ho sempre amato come ha ricoperto i vari ruoli. Adesso mi piace molto Kimmich, la sua mentalità e la sua disciplina è qualcosa da seguire. Quante lingue parlo? In totale quattro e mezzo: inglese, tedesco, italiano, olandese e un po’ di spagnolo, ma non molto bene».

L’articolo Inter, Gosens: «Mio idolo? Quando sono cresciuto come calciatore è sempre stato Alaba» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG