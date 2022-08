L’Inter è in trattative con il Bayer Leverkusen per Gosens. Una cessione che ha spiazzato Calhanoglu

L’Inter tratta con il Bayern Leverkusen la cessione di Robin Gosens. Una notizia che Hakan Calhanoglu, intervista da Sky Sport, ha accolto con stupore.

GOSENS – «Gosens va via Davvero? No, spero rimanga con noi, perché è un grandissimo calciatore. Tutti vogliono giocare e anche lui, si allena sempre al massimo. Spero rimanga, perché per me è un grande uomo e un grande professionista».

