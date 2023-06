Clima sereno in casa Inter, con il capitano Lautaro Martinez protagonista con una grigliata in quel di Appiano Gentile

Come riportato da Sky Sport, in quel di Appiano Gentile c’è grande serenità: l’Inter si prepara all’ultima giornata contro l’Inter con una bella grigliata.

Capitano in campo quanto alla griglia il solito Lautaro Martinez: il modo migliore per condividere con tutti gli addetti ai lavori un clima ideale per il finale di stagione.

L’articolo Inter, grigliata ad Appiano Gentile. Protagonista Lautaro Martinez proviene da Inter News 24.

