Inter, guaio a centrocampo: Inzaghi costretto a una scelta rischiosa nel derby?

Il derby di Coppa Italia si avvicina, ma un problema a centrocampo potrebbe stravolgere i piani di Inzaghi: una scelta obbligata rischia di creare nuove difficoltà.

L’Inter ha iniziato un periodo decisivo della stagione, con partite ogni tre giorni almeno fino alla fine di aprile. Dopo la vittoria contro l’Udinese, la squadra è già proiettata verso il derby di Coppa Italia contro il Milan. Inzaghi sa bene che la gestione delle energie sarà fondamentale, perché oltre agli obiettivi da inseguire, il calendario non permette pause. La rotazione dei centrocampisti è sempre stata un aspetto chiave per il tecnico nerazzurro, che ha alternato con attenzione i suoi uomini nelle ultime settimane. Contro l’Udinese ha lasciato inizialmente a riposo Barella, facendo spazio a Frattesi, che ha poi chiuso la partita con un gol pesantissimo. L’idea di far girare le forze era chiara, ma qualcosa ha complicato i piani provocando il nervosismo del tecnico.

Una squalifica che cambia tutto

Nel finale di partita, Barella ha dovuto fermare un’azione pericolosa con un fallo tattico che gli è costato un cartellino giallo. Quella ammonizione lo esclude dalla prossima sfida di campionato contro il Parma, riducendo ulteriormente le possibilità di gestione in mezzo al campo. L’idea iniziale di Inzaghi era quella di distribuire i minuti tra Barella, Mkhitaryan e Frattesi nelle tre gare consecutive, garantendo a tutti un turno di riposo. Ora, però, uno tra l’armeno e l’ex Sassuolo sarà costretto a giocarle tutte, aumentando il rischio di affaticamento. Il problema non riguarda solo la freschezza atletica, ma anche la necessità di avere i giocatori al massimo della condizione nelle gare più importanti. Per il derby di Coppa Italia, la scelta a centrocampo diventa ancora più delicata.

Il vero dubbio di Inzaghi per il derby

Il punto interrogativo più grande, come fa notare la Gazzetta dello Sport, riguarda chi affiancherà Calhanoglu e Barella nel derby contro il Milan. La partita di Coppa Italia è un obiettivo da non trascurare, ma con un calendario così serrato bisogna anche pensare alle gare successive. Inzaghi sa di non poter rischiare di spremere troppo i suoi centrocampisti, ma al tempo stesso deve mettere in campo la miglior formazione possibile. Con Barella obbligato al riposo in campionato, la decisione diventa ancora più complessa: Frattesi ha dimostrato di essere in gran forma, ma Mkhitaryan garantisce più esperienza nei big match. La scelta finale potrebbe arrivare solo all’ultimo momento, quando il tecnico avrà valutato attentamente le condizioni di tutti. Il derby si avvicina e la gestione del centrocampo rischia di diventare un rebus per Inzaghi.

