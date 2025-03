Inter, Lautaro non ci sarà? La verità sul derby che lascia tutti con il fiato sospeso

La grande incognita per il derby di Coppa Italia riguarda il Toro ma in realtà c’è molta curiosità sulle scelte del tecnico nerazzurro in generale.

L’Inter si avvicina al derby di Coppa Italia con la consapevolezza di dover dosare le forze. La corsa allo scudetto non permette distrazioni, ma la partita contro il Milan ha un valore che va oltre la competizione. Un’eliminazione lascerebbe strascichi in un ambiente dove ogni dettaglio viene analizzato con attenzione anche se il confronto si giuoca su 180 minuti: la gara di domani è decisiva fino ad un certo punto. Simone Inzaghi studia la gestione della rosa, consapevole che ogni scelta potrà incidere sul percorso della squadra. La difesa non preoccupa particolarmente, con Acerbi e Pavard pronti a guidare il reparto arretrato. A centrocampo, invece, c’è un grosso problema, ma un’incognita riguarda anche l’attacco.

Il reparto offensivo tra dubbi e scelte

La situazione più delicata riguarda, come riporta la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez, che ha ripreso gli allenamenti solo ieri. Due giorni di preparazione potrebbero non bastare per vederlo in campo contro il Milan. Il capitano è una pedina insostituibile, ma Inzaghi non vuole rischiare. Marcus Thuram, invece, sta bene e sarà certamente titolare. Resta da capire chi lo affiancherà nel derby. Marko Arnautovic, dopo il gol all’Udinese, ha guadagnato credito e potrebbe partire dal primo minuto. L’austriaco ha bisogno di ritrovare ritmo, e la sfida contro il Milan rappresenta un’occasione ideale. Mehdi Taremi invece resta in dubbio per via della pubalgia che lo attanaglia da mesi.

La scelta di Inzaghi per il derby

Simone Inzaghi sembrerebbe aver già preso la sua decisione, anche se l’annuncio ufficiale arriverà solo prima della partita. L’allenatore dovrebbe affidarsi a Marko Arnautovic dal primo minuto, lasciando Lautaro, se tutto va bene, inizialmente in panchina. Il capitano potrebbe subentrare a gara in corso, ma solo se le condizioni lo permetteranno.

