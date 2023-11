L’Inter si prepara al big match con la Juventus, un dato mostra un possibile punto debole della squadra di Allegri verso il match di Serie A

Ultimi giorni di attesa e poi finalmente Juventus ed Inter saranno sul campo dell’Allianz Stadium per dare il via al tanto atteso big match di Serie A. Proprio in previsione della gara di Torino, ecco che un dato potrebbe svelare un possibile punto debole (e dunque vantaggio per Inzaghi) della compagine di Massimiliano Allegri.

Analizzando la classifica dei soli primi e secondi tempi infatti, si può notare come i sabaudi abbiano collezionato “appena” 18 punti nella prima frazione di gioco. Il chè garantirebbe la settima posizione in questa particolare classifica per Bremer e compagni. Decisamente migliore il parziale nelle seconde metà delle partite: venticinque punti e terza potenziale casella della graduatoria.

