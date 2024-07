L’Inter è ancora sulle tracce di Hermoso ma si fa avanti una nuova e temibile concorrente. Ecco le ultime sulla situazione.

Nel palcoscenico del calciomercato italiano, la ricerca di rinforzi per consolidare le difese squadre si intensifica con l’avvicinarsi della nuova stagione. È in questo contesto che il nome di Mario Hermoso emerge come figura centrale nelle strategie di mercato di alcune delle più prestigiose squadre della Serie A. L’ex difensore dell’Atletico Madrid, ritrovatosi senza squadra, attira l’interesse non solo dell’Inter, desiderosa di rafforzare il proprio reparto arretrato sotto la guida di Simone Inzaghi, ma anche di acerrimi rivali come il Milan e il Napoli. Tra questi contendenti, sorge un inaspettato competitor: il Bologna, che sembra aver già intrapreso i primi passi concreti verso l’ingaggio del giocatore.

La caccia nerazzurra a un difensore

La prioritizzazione di un rinforzo in difesa da parte dell’Inter evidenzia una strategia attenta e mirata della dirigenza nerazzurra. La società, fresca della sua esperienza europea e desiderosa di mantenere competitivo il proprio organico in Serie A, guarda a Mario Hermoso come a una pedina potenzialmente decisiva per la propria retroguardia. Questa mossa rispecchia non solo l’ambizione dell’Inter di consolidare il proprio reparto difensivo, ma anche un riconoscimento del valore e dell’esperienza che un giocatore del calibro di Hermoso può portare.

Piero Ausilio

La competizione si accende

Nonostante l’Inter sembri aver posato per prima gli occhi su Hermoso, il Milan e il Napoli non stanno certo a guardare. La possibilità di aggiudicarsi un difensore svincolato dell’esperienza di Hermoso, senza dover sostenere oneri di trasferimento, rappresenta un’opportunità allettante per qualsiasi club. Tuttavia, la comparsa del Bologna nella corsa al giocatore introduce un elemento di sorpresa, segnando l’intensificarsi della competizione tra le società interessate.

La mossa del Bologna

Quello che distingue il Bologna dai suoi concorrenti, al momento, sembra essere la rapidità con cui ha iniziato a muoversi. I contatti preliminari tra gli agenti di Hermoso e il club emiliano indicano un interesse concreto e una volontà da parte della dirigenza bolognese di riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Riccardo Calafiori. L’operazione si inquadra in una strategia di mercato volta a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, puntando su un giocatore di provata qualità e esperienza internazionale come Hermoso.

Un’estate di strategie e colpi di scena

Con l’evolversi delle trattative e l’ingresso in scena di nuovi protagonisti, il calciomercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena e mosse strategiche. La situazione di Mario Hermoso, da giocatore svincolato a obiettivo di mercato per alcune delle più importanti squadre del campionato italiano, illustra la complessità e la dinamicità delle strategie di mercato nel calcio moderno. La sua scelta, così come le mosse delle squadre interessate, definiranno gli equilibri difensivi della prossima stagione di Serie A.

