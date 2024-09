L’ex difensore Massimo Paganin ha commentato il derby perso dai nerazzurri ponendo l’accento sulla differente cattiveria agonistica delle due squadre e non solo. Massimo Paganin ha parlato del derby vissuto dall’Inter a TMW; ecco le sue impressioni. “Non me l’aspettavo in maniera così netta. Però me l’avevano chiesto prima di ieri e avevo risposto che il derby è sempre una partita a sé rispetto a tutte le altre. Credo, pensando all’Inter, sia calata leggermente l’intensità dopo la partita di Manchester: hanno speso molto e non sono riusciti a recuperare le energie per il derby. Però devo dire la verità: già a Monza, i nerazzurri avevano giocato a un ritmo inferiore rispetto al solito. L’Inter deve ritrovare quell’energia che le consente di giocare ad altissimo livello. Per ripetersi nel nostro campionato serve dare un po’ di più: la classifica è cortissima, e il derby di ieri non cambia nulla da questo punto […]

