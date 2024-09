Si discute ancora tanto sulle modalità che hanno portato i nerazzurri ad uscire sconfitti contro i rossoneri. Nello studio di Sky Sport, il telecronista Maurizio Compagnoni ha reso note le sue riflessioni sul recente insuccesso dell’Inter nel derby. L’attacco Le modifiche apportate da Inzaghi al centrocampo durante il derby hanno scatenato diverse reazioni. La decisione di sostituire tutti i centrocampisti si è rivelata un momento di svolta nel match: dopo questa mossa infatti il Milan ha non solo segnato il secondo goal, ma ha anche creato altre significative occasioni da rete. Questo è l’aspetto che non passa inosservato nell’analisi di Compagnoni; il giornalista però evidenzia come tutto il centrocampo, anche i titolari quindi, in questa specifica occasione non abbia brillato come ci si sarebbe aspettato. I motivi della sconfitta L’intensità e la cattiveria agonistica mostrata dal Milan nel corso del derby non sono sfuggite all’attenzione critica. Compagnoni sottolinea questa differenza […]

