Oltre alla sconfitta nel derby e ad una partenza non soddisfacente in campionato, i nerazzurri devono verificare le condizioni del sardo. La gara contro il Milan ha lasciato strascichi importanti sull’Inter anche se ovviamente non si tratta di nulla che sia irrisolvibile. Nicolò Barella nel post-derby ha manifestato dei fastidi che ora preoccupano la squadra nerazzurra . Il giocatore, fondamentale per gli schemi di Simone Inzaghi, è quindi diventato oggetto di particolare attenzione da parte dello staff medico dell’Inter, pronto a valutarne le condizioni nei prossimi giorni. Sotto osservazione Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per il momento, non sono in programma esami specifici per l’ex Cagliari. La situazione sarà attentamente valutata nel corso delle prossime sedute di allenamento, quando Barella proverà a lavorare sul campo. Inzaghi ha concesso un giorno di riposo ai suoi, quello di ieri, e oggi ci sarà la prima seduta della settimana: se Barella non […]

Leggi l’articolo completo Inter in ansia per Barella, arrivano novità da Appiano, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG