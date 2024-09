I nerazzurri hanno bisogno di ripartire il prima possibile in campionato dopo una partenza a rilento: la prossima gara però non è semplice. L’Inter è tornata sulla terra dopo aver conosciuto la prima sconfitta stagionale, per giunta contro gli acerrimi rivali del Milan. Discutibili si sono rivelate alcune scelte di Simone Inzaghi, non tanto per la formazione iniziale, quanto per le sostituzioni a gara in corso. Con alcuni giocatori chiave che stentano a trovare la forma ottimale, il tecnico nerazzurro si trova di fronte a scelte impegnative. Condizione scadente La prestazione poco convincente del derby ha messo in luce le difficoltà di alcuni giocatori, spicca il caso di Mkhitaryan ma il problema è quasi generale. Questo suggerisce che potrebbero essere in arrivo cambi significativi nella formazione che sfiderà l’Udinese sabato prossimo alle 15. Cambi al centro La trasferta di Udine si profila, quindi, come un test cruciale non solo per […]

