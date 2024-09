Il giornalista Gian Luca Rossi ha assolto l’allenatore nerazzurro per la sconfitta di 2 giorni fa ma ha attaccato i giocatori. Gian Luca Rossi in un video sul canale YouTube di Calciomercato.it ha detto la sua sul derby perso dall’Inter. “L’Inter che perde un derby è diventato un evento. Inzaghi ha detto una cosa allarmante in conferenza. Nessuno riesce dentro di sé ad azzerare il percorso. Quindi hai giocato arrogante e supponente, come a Monza d’altronde. Se inizi a distinguere gli avversari questi sono i risultati. Io ce l’ho con l’Inter. Fonseca ha fatto la figura del genio e Inzaghi, per aver perso una partita, ora non li sa motivare. Ho visto Mkhitaryan e Calhanoglu che dormivano”. Peccato mortale “Ancora prima della condizione fisica quello che preoccupa è che tu oggi in forza di 6/7 trofei di fila c’è gente che oggi pensa che se paga al 70% va comunque bene. Così sei altezzoso, già a Monza ti è andata bene. Vedo aria di superiorità che fa male. […]

