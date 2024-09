Di solito il campionato italiano lo vince la squadra che subisce meno goal comunque che ne subisce pochi: i nerazzurri non stanno brillando su questo aspetto. Nella scorsa stagione l’Inter di Simone Inzaghi ha dominato la Serie A con una solidità difensiva invidiabile, risultando la meno perforata del campionato con soli 22 goal al passivo. Tuttavia, l’inizio di questa stagione narra una storia ben diversa, evidenziando una serie di problematiche che hanno contribuito a indebolire quella che era la roccaforte della squadra. Numeri allarmanti La squadra di Inzaghi si trova a dover fare i conti con una difesa che mostra segni di fragilità inaspettata. In sole 5 partite, la squadra ha già incassato 5 goal, un dato che, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, sorprende soprattutto se paragonato alla passata stagione. I nerazzurri hanno mostrato evidenti difficoltà soprattutto nel derby contro il Milan, gara in cui le occasioni concesse agli […]

