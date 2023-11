I sostenitori dell’Inter caricano Federico Dimarco, contro la Juventus la stella dell’Inter sarà un osservato speciale, ecco il perchè

Se le pagine social al giorno d’oggi rappresentano un fedele specchio della realtà, i tifosi dell’Inter sembrano ormai avere in testa un solo pensiero: il big match contro la Juventus. I nerazzurri si confronteranno infatti contro la Vecchia Signora questa domenica, in una sfida che può regalare (ad una delle due) la vetta della classifica. Ecco che i supporters hanno invaso proprio sulla pagina Instagram del club (a proposito di social) per caricare i propri beniamini.

Centinaia a centinaia di commenti in particolar modo, sono stati rilasciati sotto il post dedicato a Di Marco, uno dei più grandi trascinatori della squadra «Federico Di Marco oleee» ha postato un utente, «Ci vuole il suo interismo nella partite come quella di domenica…….aspettiamo l’annuncio della firma sul rinnovo» ha proseguito un altro. «VIETATO SBAGLIARE», «Forza Inter Sempre», «Sei un grande» hanno concluso altri.

L’articolo Inter, i fan caricano Di Marco: «Con la Juventus ci servi per questo» proviene da Inter News 24.

