I tifosi dell’Inter si schierano con Federico Dimarco, centinaia di commenti e like dopo il post dell’interista in risposta alla polemica

Dopo la polemica ecco la risposta. Questo pomeriggio il calciatore dell’Inter Federico Dimarco è finito nell’occhio del ciclone per un’esultanza (considerata da molti) esagerata, davanti al calciatore dell’Hellas Verona Henry nei minuti finali di match. Immediata la risposta del terzino, che sul proprio profilo Instagram ha fatto mea culpa confessando però a gran voce l’involontarietà del gesto (e polemizzando a sua volta contro i “moralisti”).

Il post del nerazzurro ha raccolta a gran voce il pubblico nerazzurro. Migliaia e migliaia i like inanellati dal messaggio sulla piattaforma nell’arco di venti giri d’orologio. E tantissimo i commenti del popolo meneghino per lui: «Chi fa la morale per una roba del genere, non ha mai giocato a calcio» ha scritto un utente. «Non dare importanza», «Bravo Fede» hanno continuato altri due. «Tu sei l’Inter», «Solo chi non è in buonafede può aver pensato che la tua esultanza avesse la malizia» hanno invece proseguito un quinto ed un sesto. «Numero 1», «Uomo vero» hanno poi rincarato la dose altri, ma l’elenco sarebbe infinitamente lungo.

QUI PER IL POST INTEGRALE DI DIMARCO

