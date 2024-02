I numeri dell’Inter di Simone Inzaghi continuano a crescere e stupire: raggiunto un record dalla formazione nerazzurra

Le scelte di Inzaghi al timone dell’Inter non si concentrano solo sulla corsa verso il titolo, ma riflettono anche un’eleganza diversa: la ricerca del gioco, la caccia alla bellezza e la costante costruzione di azioni.

Questa filosofia è evidente nei numeri, con una differenza incredibile di +47 reti (58 gol segnati), che rappresenta la quinta migliore performance di sempre nella storia della Serie A. Nessuno, nelle ultime 66 stagioni, è stato in grado di raggiungere questo livello.

Attualmente, i nerazzurri vantano la percentuale di vittorie più alta tra le squadre dei cinque principali campionati, con un impressionante 83% (20 vittorie su 24 partite), e una media di punti che stupisce: 2,6 a partita. Anche tra le grandi ancora in Champions League, l’Inter supera persino il prestigioso Real Madrid, fermo a 2,5 punti a partita. Con questi presupposti, perché non sognare in grande? Lo scudetto è a portata di mano, ma anche la Coppa è alla nostra portata.

