Nonostante in campionato le cose vadano peggio rispetto alla passata stagione, negli ultimi giorni sono arrivate tante buone notizie per Inzaghi e soci. L’Inter ha battuto la Stella Rossa con un rotondo 4-0 che però non dice tutto sulla gara: il match non è stato affatto semplice, i nerazzurri hanno fatto faville solo dopo che i serbi hanno provato ad attaccare con più forza. Sky Sport al netto di tutto sottolinea i tanti aspetti positivi emersi dalla sfida: uno di questi evidenzia un netto miglioramento rispetto alla passata stagione. Il protagonista L’incontro contro la Stella Rossa è stato il palcoscenico perfetto per Mehdi Taremi, attaccante iraniano che ha dimostrato il suo valore nel contesto europeo. Con 1 goal e 2 assist, l’ex Porto ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria dell’Inter per 4-0, mostrando un’intesa notevole con i compagni di squadra e una capacità di incidere sul gioco che va […]

