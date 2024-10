Si parla tantissimo del terremoto che sta avvenendo nelle curve delle due squadre milanesi; c’è già chi ipotizza le sanzioni ai club. In un’epoca in cui il calcio italiano cerca di lustrarsi l’immagine dopo anni tormentati da scandali e polemiche, una nuova ombra si profila all’orizzonte, coinvolgendo questa volta due delle squadre più blasonate: l’Inter e il Milan. Gli arresti degli ultras avvenuti di recente mettono nuovamente sotto i riflettori la presunta infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve dei tifosi, scatenando non solo l’attenzione mediatica, ma anche quella della giustizia sportiva. In questo contesto emergono interrogativi riguardo al possibile impatto di queste vicende sul destino sportivo dei due club meneghini. Le mosse della Procura La Figc, attraverso la sua Procura, ha chiesto ai magistrati di Milano gli atti dell’inchiesta non soggetti a segreto istruttorio. L’obiettivo è chiaro: verificare eventuali violazioni delle norme sportive che potrebbero aver coinvolto tesserati dei due […]

