L’ex patron del club nerazzurro si pronuncia sull’inchiesta sta venendo alla luce in questi giorni. Nel cuore del calcio italiano si agita una vicenda che ha messo in luce i lati oscuro di parte della tifoseria e le sfide che le squadre devono affrontare non solo sul campo ma anche fuori. Massimo Moratti, figura emblematica nel mondo dell’Inter, ha recentemente condiviso le sue riflessioni su questioni che stanno toccando da vicino la società nerazzurra, offrendo una panoramica che spazia dalle tribune agli spogliatoi. Ecco quanto dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli. La rosa nerazzurra Per quel che riguarda le cose che accadono sul rettangolo di gioco, Moratti riconosce le potenzialità dell’Inter, sottolineando la completa rosa a disposizione del mister e la presenza di individualità degni di nota. Tuttavia, non manca di sollevare interrogativi sulla reale capacità della squadra di confermarsi ai vertici della competizione, considerata la lunghezza e la complessità […]

Leggi l’articolo completo Inchiesta ultras: si espone anche Moratti, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG