I due club smontano le accuse che li vede avere rapporti stretti e/o sudditanza con la parte calde del tifo. Inter e Milan si trovano in un momento delicato, non per demeriti sportivi, ma per questioni che toccano la gestione e il rapporto con le tifoserie organizzate. Un argomento complesso che ci proietta nell’intreccio sempre più stretto tra sport, legalità e società. Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo in cui emerge il punto di vista delle due società: una sorta di risposta a tutte le accuse punto per punto. Collaborazione e chiarimenti Le dirigenze di Inter e Milan tengono a sottolineare un punto fermo: non risultano indagate in nessun procedimento. Questa posizione è corroborata dalle parole del procuratore capo di Milano, Marcello Viola, il quale ha definito i due club “soggetti danneggiati” in questo scenario. Una situazione che chiarisce, almeno parzialmente, il quadro in cui si muovono i […]

