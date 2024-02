I tifosi dell’Inter ironizzano sui social prima della gara di Champions con l’Atletico Madrid, ecco chi può rubare il posto di Sommer

Inter-Atletico Madrid è alle porte e, per smorzare la tensione, i fan nerazzurri scelgono la via dell’ironia. In che modo? Ve lo spieghiamo subito. Proprio in previsione della gara di Champions League il club meneghino si è allenato ad Appiano Gentile, come palesato dagli ultimi post social della società.

Ecco che in uno di questi particolari scatti si vede come protagonista Matteo Darmian, in vesti decisamente diverse da quelle a cui ci ha abituato: parare. Nei commenti sotto il terzino ex Torino in versione portiere i tifosi si sono scatenati. «Sommer fai attenzione che ti ruba il posto anche a te» scrive un utente. E ancora: «Ora anche portiere», «Pure portiere» continuano altri due. Ma sono dozzine e dozzine le interazioni sulla stessa linea d’onda da segnalare.

