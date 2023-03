Dopo la deludente prestazione contro il Bologna, la dirigenza dell’Inter convoca un summit con Simone Inzaghi per discutere di atteggiamento.

La prestazione deludente dell’Inter nella gara contro il Bologna ha portato la dirigenza a convocare un summit con l’allenatore Simone Inzaghi per discutere di tre macrotemi su cui la squadra dovrebbe lavorare per migliorare. Il primo punto riguarda l’atteggiamento dei giocatori, che potrebbe essere più deciso e determinato in alcune situazioni. Nonostante Inzaghi non sia considerato un allenatore “molle”, sembra che la dirigenza della squadra voglia vedere un approccio più aggressivo in determinate occasioni.

Il secondo tema affrontato è il turnover: la dirigenza ha suggerito che l’allenatore dovrebbe utilizzare maggiormente la rosa a disposizione, dando opportunità ai giocatori meno utilizzati. Ciò prevenirebbe l’affaticamento dei giocatori principali e darebbe motivazione ai giocatori meno utilizzati. Inoltre, ciò garantirebbe una maggiore freschezza e energia ai giocatori in vista delle partite più importanti.

Il terzo punto discusso riguarda l’imprevedibilità della squadra. La dirigenza ritiene che l’Inter debba essere meno prevedibile e avere un piano B, con tattiche e moduli differenti che possano sorprendere gli avversari. La squadra dovrebbe cercare di diversificare il gioco e sfruttare al meglio le abilità dei singoli giocatori per creare situazioni di gioco imprevedibili. Questi tre punti dovrebbero essere gli obiettivi di Inzaghi per migliorare le prestazioni dell’Inter. Fonte Corriere Dello Sport.

