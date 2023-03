In un’intervista con MilanNews.it, T. Weah ha espresso il desiderio di un giorno poter indossare la maglia del Milan.

Certamente! Timothy Weah, ala del Lille e figlio di George Weah, si è mostrato molto entusiasta e appassionato riguardo al Milan durante l’intervista con MilanNews.it. Nonostante non sia stato ancora in grado di giocare per il club rossonero, ha affermato che il Milan rappresenta una grande parte della storia della sua famiglia nel calcio e che ha un grande rispetto per la città di Milano.

Inoltre, Timothy ha espresso il suo desiderio di un giorno poter indossare la maglia del Milan, un club che considera uno dei più grandi al mondo. Ha anche ammesso di essere stato ispirato dalla storia del padre nel Milan e di aver guardato numerosi video su YouTube per conoscere meglio la squadra e l’impronta lasciata dal padre sulla sua storia.

Infine, quando gli è stato chiesto se fosse stato concepito durante i festeggiamenti dello Scudetto vinto dal Milan nel 1999, Timothy ha scherzato e riso, dimostrando il suo buon umore e la sua vicinanza con la storia del club.

