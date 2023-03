Milan, La scelta di far giocare un giovane calciatore dipende spesso dalla pianificazione attenta e dalla valutazione della squadra.

Secondo quanto riportato dall’agente di Malick Thiaw, centrale del Milan, il motivo per cui il giocatore non ha giocato fino ad ora era perché tutto era stato pianificato in anticipo con l’allenatore e la dirigenza del club. Thiaw sarebbe entrato a far parte dei titolari in un momento difficile, ma sarebbe stato preparato e avrebbe lasciato ottime impressioni con le sue prestazioni e qualità. L’agente ha inoltre affermato che il piano era stato chiarissimo fin dall’inizio e che il percorso del giocatore era stato concordato con il tecnico e la dirigenza del club. Non è stato fornito ulteriore dettaglio sulla natura del piano o sui motivi specifici che hanno portato a questa scelta.

L’agente di Thiaw, Stipic ne parla così a TMW del suo assistito: “È entrato a far parte dei titolari in un momento difficile, ma tutto era pianificato. E’ arrivato preparato e ha lasciato ottime impressioni con le sue qualità e prestazioni. È vero, in molti ora si chiedono ‘poteva giocare prima’? Però il piano, dall’inizio, era chiarissimo. Tutto concordato col il tecnico e col management del club che ci hanno spiegato fino dall’inizio quale sarebbe stato il percorso del ragazzo“.

