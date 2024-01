Risuonano ancora alcune parole di Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter, sul vecchio capitano nerazzurro Icardi

Il futuro di Icardi potrebbe non essere all’Inter. Secondo il Giorno nelle stanze dei dirigenti nerazzurri risuonano ancora alcune parole di Luciano Spalletti, ex tecnico. Ecco cosa riferisce il quotidiano:

«Senza andare così oltre, nelle stanze del potere interista risuonano ancora ragionamenti che vengono prima ancora del mero conto economico e sono riassumibili nelle parole di Spalletti ai tempi della rottura: “La mediazione per vestire la maglia dell’Inter è umiliante per una tifoseria che vive per la squadra come quella interista”. Una sentenza. Per la quale la revisione del processo sembra ancora lontana»

L’articolo Inter Icardi, clamoroso ritorno? Ecco cosa risuona tra i dirigenti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG