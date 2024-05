L’Inter monitora Giay del San Lorenzo ma su di lui aumenta la concorrenza. Ecco la valutazione del cartellino del club argentino.

Agustin Giay, esterno destro argentino nato nel 2004, è rapidamente diventato uno degli obiettivi principali di mercato per l’Inter. Il giovane talento, che si è distinto con la maglia del San Lorenzo, è stato recentemente osservato da Dario Baccin, figura di spicco nella dirigenza nerazzurra, durante una delle sue visite in Sud America. Giay, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’interesse di molti club europei, tra cui Juventus, Valencia, Chelsea e Benfica, dimostrandosi uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico globale.

Caccia aperta per Giay

Nonostante l’intenso interesse di vari top club europei, l’Inter si sta posizionando in modo aggressivo per assicurarsi le prestazioni del giovane argentino. La squadra milanese, conosciuta per la sua capacità di individuare e coltivare talenti sudamericani, vede in Giay un’opportunità per rafforzare ulteriormente la propria rosa. La presenza di Baccin in Sud America sottolinea l’intenzione dell’Inter di non lasciarsi sfuggire questa promessa del calcio argentino.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Il San Lorenzo pronto a negoziare

Il San Lorenzo, conscio dell’interesse crescente nei confronti del suo giocatore e delle difficoltà nell’assicurarsi la sua permanenza a lungo termine, si è detto aperto a valutare offerte. Con una richiesta di 8 milioni di dollari per il suo cartellino, il club argentino è pronto ad ascoltare le proposte dei vari interessati, ponendo le basi per una trattativa che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte.

Le prospettive future

Mentre l’Inter è chiaramente in pole position, la concorrenza per Agustin Giay promette di essere accesa. L’alta valutazione posta dal San Lorenzo riflette la qualità e il potenziale percepiti in Giay, e i nerazzurri dovranno probabilmente fronteggiare una battaglia di offerte per assicurarsi il suo ingaggio. Tuttavia, l’abilità dell’Inter nel negoziare e il suo storico successo nel portare giovani talenti sudamericani in Europa potrebbero giocare a favore nel processo di trasferimento.

Con il mercato che si riscalda e Giay che continua a fare parlare di sé, il futuro promette scintille. Se l’Inter riuscirà a superare la concorrenza e portare Giay a Milano, potrebbe aver trovato un giocatore capace di lasciare un segno importante nel calcio europeo nei prossimi anni.

L’articolo Inter, idea Giay sulla fascia destra: la richiesta del San Lorenzo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG