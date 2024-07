Marotta tenta il grande colpo Kim dal Bayern Monaco. L’ex Napoli è ai margini del progetto e potrebbe essere un affare di mercato per i nerazzurri.

L’Inter si ritrova ad affrontare una difficoltà inaspettata a seguito dell’infortunio di Buchanan, elemento chiave della rosa nerazzurra, che sarà costretto ai box per circa quattro mesi dopo aver subito una rottura della tibia. La società meneghina è quindi impegnata nella ricerca di un sostituto adeguato che possa garantire la continuità delle prestazioni in difesa, fronteggiando questa significativa perdita.

All’orizzonte un possibile sostituto

Al centro delle speculazioni sul mercato, emerge il nome di Kim, difensore dalla stagione complessa al Bayern Monaco ma con un passato importante al Napoli. Il giocatore sudcoreano si trova attualmente ai margini della rosa del club tedesco, che appare disposto a discutere la sua cessione. Le qualità mostrate in Serie A nelle stagioni precedenti fanno di lui un candidato interessante per i nerazzurri, che valutano le potenzialità di un’operazione di mercato.

Una soluzione tattica diversificata

La possibilità di integrare Kim nel reparto difensivo riveste per l’Inter un’opportunità di adattamento tattico significativo. Il difensore non ricopre la posizione naturale di esterno, come Buchanan, ma è considerato un solido centrale di sinistra. Questa scelta potrebbe rivelarsi particolarmente strategica non solo per colmare l’assenza temporanea del canadese ma anche in vista di possibili future variazioni dello schieramento difensivo, soprattutto nell’eventualità in cui De Vrij rispondesse positivamente alle proposte provenienti dal campionato saudita.

L’Inter valuta le condizioni dell’operazione

Il trasferimento di Kim all’Inter, sebbene allettante sotto il profilo tecnico e tattico, dipenderà dalle condizioni economiche e dalla formula del trasferimento che il Bayern Monaco si dimostrerà disposto ad accettare. Il club italiano, conforme a quanto riportato, si sta mostrando interessato alla modalità di prestito, una scelta che potrebbe agevolare l’operazione garantendo al tempo stesso una soluzione temporanea all’esigenza emergente. Resta da vedere se le trattative in corso porteranno a un’intesa che soddisfi tutte le parti coinvolte.

