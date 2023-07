L’Inter tra i vari profili offensivi sta valutando anche quello di Zapata, possibile partente dall’Atalanta: le ultime

Riemerge dai meandri dei desideri nerazzurri la pazza, pazza idea Zapata per rinforzare l’attacco.

L’atalantino, però, non sostituirebbe affatto Romelu Lukaku, come si potrebbe pensare. Il suo nome è stato fatto come alternativa a Correa, come rivela calciomercato.com:

ZAPATA E INTER– Se i nerazzurri dovessero approfondire il discorso, l’idea è quella di fare un tentativo per il colombiano non per prenderlo come sostituto di Lukaku ma – eventualmente – come quarta punta in caso di cessione di Correa. Quello per Duvan sarebbe un ritorno di fiamma, dopo esserci stati vicini due anni fa.

L’articolo Inter: idea Zapata in attacco, contatti con l’agente proviene da Inter News 24.

