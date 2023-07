Per Valentin Carboni si spalancano le porte del Monza: i brianzoli pronti ad assicurarsi in prestito le prestazioni del talento argentino

L’Inter ha le idee chiare su Valentin Carboni: il Monza di Palladino viene vista come la vetrina giusta per esaltare le sue qualità e il suo estro. L’occasione buona per fare apprendistato prima di riportarlo alla base nerazzurra.

Inoltre, come sottolinea La Gazzetta dello sport, in nerazzurro il talento sarebbe stato il quinto attaccante, dunque con spazio molto ristretto.

L’articolo Inter, idee chiare su Carboni: cosa vogliono fare i nerazzurri dopo il prestito al Monza proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG