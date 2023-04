Matteo Darmian sta vivendo una super stagione con la maglia dell’Inter. Simone Inzaghi non lo ha più tolto dal campo in questo 2023

Matteo Darmian sta confermando di essere sempre più una certezza per l’Inter, stagione dopo stagione. Alcune statistiche dimostrano l’importanza che il calciatore tuttofare ha nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Su inter.it si legge: «TREDICI SU TREDICI – Tra i giocatori dell’Inter Matteo Darmian è quello che è sceso in campo più volte da titolare in Serie A dall’inizio del 2023: il difensore italiano è partito dal 1′ in tutte le 13 gare di campionato disputate da gennaio in avanti, collezionando in totale 1038 minuti».

L'articolo Inter, il 2023 di Darmian: da gennaio è il più utilizzato da Inzaghi. I numeri proviene da Inter News 24.

