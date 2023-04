Antonio Candreva si candida va verso una maglia da titolare nel match di domani tra Salernitana ed Inter e spera di battere due record

Per Antonio Candreva domani, in occasione di Salernitana-Inter, sarà l’ennesima sua partita da ex contro i nerazzurri. Il centrocampista ha punito diverse volte in passato la beneamata, ed è alla caccia di due record da raggiungere già dalla prossima sfida dell’Arechi.

Come viene evidenziato dai dati Opta: «In questo match, Antonio Candreva (460 finora) potrebbe superare Franco Causio diventando il 30º giocatore con più presenze nella storia della Serie A – l’Inter è la sua vittima preferita nella competizione (sei reti) e una sua ex squadra (124 presenze e 12 gol in Serie A dal 2016 al 2020).

Antonio Candreva (78) è vicino a eguagliare Marek Hamsik (80) come 2° miglior assistman della Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato) – 1° Totti a quota 92».

L’articolo Salernitana-Inter, Candreva alla caccia di due record: le statistiche dell’ex della gara proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG