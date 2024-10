I nerazzurri hanno rifilato 4 goal alla Stella Rossa ma non vanno assolutamente trascurate le difficoltà precedenti al 2-0. Ieri sera in Champions League l’Inter ha conquistato una vittoria molto importante contro la Stella Rossa, nonostante una prestazione che nel complesso ha lasciato emergere qualche perplessità, soprattutto in termini di gioco e concentrazione. Un match che, pur rispettando le aspettative sul piano del risultato, ha aperto spunti di riflessione sulla consistenza della prestazione nerazzurra e sull’avversario. Una vittoria dai due volti L’Inter ha piegato con determinazione la squadra serba, ottenendo i 3 punti che lasciano decisamente alla portata l’obiettivo qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Il larghissimo margine di vittoria, un 4-0, che fa bene alla differenza reti, potrebbe ingannare: come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, la prestazione è stata meno solida del solito. Prestazione opaca Nonostante il punteggio favorevole, la qualità del gioco espresso dalla squadra di […]

