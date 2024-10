Secondo il Corriere dello Sport sono al vaglio eventuali imputazioni per le società milanesi in caso di responsabilità oggettiva Nell’ambiente sportivo, e in particolare nel calcio, la relazione tra i club e i loro tifosi è un mix complesso di passione, sostegno e talvolta, purtroppo, di contingenze meno positive. Con ciclica regolarità, ci si ritrova a interrogarsi sul grado di responsabilità che le società possano avere in relazione alle azioni dei cosiddetti ultras, specie quando queste sfociano in comportamenti criticabili o addirittura illeciti. La questione, sempre attuale, riguarda non solo gli aspetti legati alla sicurezza e alla legalità, ma interpella direttamente le norme che regolano il mondo sportivo, ponendo l’accento su come i club possano e debbano gestire i rapporti con le frange più accese dei propri sostenitori. Le normative in campo Il quadro normativo attuale, sia a livello statutario che sportivo, riposa sul principio fondamentale della presunzione di innocenza, […]

