Taremi si sblocca e trascina l’Inter a San Siro in Champions tra assist e il gol cercato a lungo. Senz’altro il migliore in campo di ieri.. In una notte magica al San Siro, Mehdi Taremi si è trasformato nell’incubo della Stella Rossa, offrendo una prestazione che ha trasceso il suo ruolo di semplice attaccante. La partita ha visto l’iraniano brillare con due assist e un gol su rigore, affermando con forza la sua presenza non solo come finalizzatore ma come un vero regista avanzato. La sua capacità di muoversi oltre l’area di rigore, di distribuire il gioco e di essere decisivo nei momenti chiave ha stupefatto gli spettatori, e ha sollevato un interrogativo: è riduttivo considerare Taremi soltanto come un numero nove? Una prestazione da incorniciare La serata di Mehdi Taremi a San Siro è stata di quelle che si incorniciano. Non solo ha segnato il suo primo gol in […]

Leggi l’articolo completo Inter, che Taremi! Show dell’iraniano nel 4-0 alla Stella Rossa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG