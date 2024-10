Mkhitaryan e Taremi si prendono l’Inter con Calha e Lautaro sempre sul pezzo secondo le pagelle della Gazzetta 6,5 Sommer Stop e dribbling con un pallone che veniva da lassù, poi ci mette il corpo sulla puntata di Ndiaye: in Champions è ancora imbattuto 6 Pavard Non convince del tutto, è leggero in qualche lettura difensiva, la Stella Rossa gioca sempre dalle sue parti. Meglio nella fase offensiva. 6 De Vrij Mica semplice, leggere i movimenti un po’ anarchici di Ndiaye. Ma è difficile che sbagli una lettura, anche quando si ritrova a correre all’indietro 6,5 Bastoni Inizio soft, poi va in crescendo e tira fuori due giocate doc: un lancio a tagliare il campo per Dumfries e un salvataggio di testa. 6,5 Dumfries Una voglia grande così di incidere, una buona dose di cross non precisi, un gol sfiorato e una sensazione costante di pericolosità 6 Zielinski Inizia con […]

