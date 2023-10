La settimana di sosta per le nazionali permette di emettere i primi giudizi sull’inizio di stagione.

L’Inter ha modificato parecchio la propria rosa rispetto solo a qualche mese fa: il tutto sia per esigenze di bilancio che per ragioni non del tutto dipese dalla propria volontà, vedi soprattutto caso Lukaku. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un articolo in cui si valuta il rendimento di tutti i volti nuovi dei nerazzurri; nessuno di questi è bocciato anche se in molti casi non è stato possibile esprimersi.

Benjamin Pavard

Promossi

Ottimo, per cominciare, l’avvio di stagione di Sommer che, papera contro il Sassuolo a parte, ha contribuito a far dimenticare ben presto l’ottimo Onana in versione interista; al resto ci ha pensato il camerunese stesso con errori a ripetizione a Manchester. Lo svarione dell’elvetico contro i neroverdi non va trascurato ma si tratta, ad ora, solo di un incidente di percorso; l’ex Bayern Monaco è rapido nei suoi interventi e carismatico nel comandare il reparto difensivo. Il suo compagno in Germania Pavard era idolo della tifoseria già prima di atterrare a Milano: una volta sceso in campo ha confermato che tipo di giocatore è. Ha esperienza ed è molto preciso nei suoi tackle difensivi. Cuadrado non è riuscito ad impensierire la titolarità di Dumfries anche per via degli infortuni ma comunque è una discreta arma a gara in corso, soprattutto nei match bloccati. Decisamente buono l’impatto di Thuram, Frattesi e Carlos Augusto ma ci si augura che possano migliorare ulteriormente.

Giudizi rimandati

Gli altri non sono stati impiegati abbastanza per dare un giudizio: si parla di Audero, Di Gregorio, Klaassen e Bisseck (solo 7 minuti in campo). Lo stesso vale per Arnautovic mentre su Sanchez il giudizio per ora è negativo.

