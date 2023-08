I nerazzurri continuano ad avere soltanto 3 attaccanti in rosa: i dirigenti stanno ponderando bene l’ultimo acquisto.

Sky Sport fa il punto sugli obiettivi in attacco dell’Inter: Marko Arnautovic è diventato la priorità ma il Bologna lo ha dichiarato incedibile. Ciò non vuol dire che rimarrà sicuramente in rossoblù: secondo l’emittente satellitare con 15 milioni di euro i nerazzurri potrebbero assicurarselo.

Marko Arnautovic

Tuttavia, è improbabile che Marotta e Ausilio accetteranno di pagare tale cifra, vedremo se una delle due società andrà incontro all’altra. Altri obiettivi sono Taremi che il Porto valuta 30 milioni e Balogun che però ha caratteristiche diverse dai primi due. L’iraniano ha 31 anni e il contratto in scadenza nel 2024; a queste condizioni la cifra richiesta appare esagerata.

L’articolo Inter: il Bologna chiede 15 milioni per Arnautovic, Taremi costa il doppio, Balogun resta sullo sfondo proviene da Notizie Inter.

