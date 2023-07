Sky Sport aggiorna sul tema Lukaku: il centravanti belga vuole l’Inter ma il Chelsea non abbassa le pretese. La Juventus resta in agguato

La cessione di Onana può sbloccare il ritorno di Lukaku all’Inter.

Al momento il club nerazzurro non riesce ad arrivare a 40-45 mln di euro richiesti dal Chelsea per lasciar partire il belga. La Juventus non ha formalizzato l’offerta perché al momento non è arrivata l’offerta per Vlahovic, se arrivasse l’offerta per il serbo potrebbe farsi trovare pronta con una proposta per il giocatore belga, che resta nel mirino dell’Al-Alhy. Lo riporta Sky Sport.

L’articolo Inter, il Chelsea non ammorbidisce le richieste: la Juventus in agguato con gli arabi proviene da Inter News 24.

