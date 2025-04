Inter, il colpo di mercato che potrebbe sfuggire: Solet davvero vicino o solo un sogno?

Il difensore che l’Inter sogna per la prossima stagione è nel mirino anche di altre big: dove finirà il francese?

Una delle priorità dell’Inter è rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione, con l’intenzione di abbassare l’età media e migliorare le opzioni a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i profili monitorati ci sono diverse alternative, tutte potenzialmente valide per un ruolo da centrale nella difesa a tre. Da De Winter a Hien, passando per Beukema e Bijol, l’Inter è costantemente impegnata in un’accurata valutazione del mercato, ma non sono emerse certezze riguardo al nome giusto. L’operazione è ancora in fase di studio, senza un vero favorito che spicchi sugli altri. In tutto ciò dovrà essere presa una decisione su chi è ancora in rosa:la scelta non sarà per nulla facile.

Solet, il giovane difensore che conquista

Nelle ultime settimane, però, uno dei nomi sulla lista di Marotta e Ausilio sembra avere il favore della dirigenza nerazzurra: Oumar Solet. Il difensore francese, attualmente all’Udinese, si è messo in evidenza con prestazioni di grande impatto, non solo in fase difensiva, ma anche in quella offensiva. In particolare, la sua prestazione proprio contro l’Inter ha fatto alzare l’attenzione dei dirigenti, rendendolo uno degli obiettivi più concreti per rinforzare la difesa nerazzurra. Solet, con il suo stile di gioco, rappresenta una valida alternativa a Bastoni, con la possibilità di essere inserito in un reparto solido e giovane.

Concorrenza e difficoltà nell’operazione Solet

La sua valutazione è aumentata notevolmente, arrivando a toccare i 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe complicare l’affare. Tuttavia, l’arrivo di Solet all’Inter non è affatto scontato. La concorrenza per il difensore è forte e sta crescendo a dismisura; ne è convinta Inter Live. La Juventus, con l’arrivo di Tudor, ha modificato il proprio assetto difensivo, puntando su un sistema a tre centrali, e Solet potrebbe essere il profilo giusto per completare il reparto accanto a Bremer. Anche il Napoli è interessato, soprattutto se Antonio Conte dovesse rimanere alla guida della squadra, considerando la sua preferenza per la difesa a tre. In questo scenario, Solet potrebbe adattarsi perfettamente al sistema del tecnico pugliese. Le opportunità di mercato si stanno moltiplicando, e l’Inter potrebbe trovarsi costretta a rinunciare al giovane difensore se la concorrenza dovesse diventare troppo agguerrita.

