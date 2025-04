Inter: per la difesa Inzaghi pensa anche ad un giocatore allenato dal fratello

Sebbene la stagione sia nelle sue fasi più calde, impazzano comunque le voci di mercato: il club nerazzurro probabilmente cambierà tanto in vista del futuro.

L’Inter è pronta a mettere a segno un acquisto strategico in vista della prossima stagione, puntando su un giovane difensore. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, con una serie di nomi che vengono accostati ai nerazzurri. In attesa di chiarire il futuro di Acerbi e De Vrij, non sono escluse ipotesi clamorose, i nerazzurri potrebbero comunque considerare l’acquisto di un nuovo centrale. Tra i vari nomi già accostati al club, come Beukema, Bijol, Solet e Hien.

L’interesse per Canestrelli non passa inosservato

Secondo Inter Live, a questi va aggiunto anche il nome di Simone Canestrelli, un talento che sta impressionando nel campionato di Serie B. Classe 2000, è un difensore centrale del Pisa, squadra in cui è stato titolare in tutte le 31 partite finora giocate. Con tre gol e altrettanti assist all’attivo, ha mostrato non solo solidità difensiva, ma anche una sorprendente capacità di spingersi in avanti, attirando l’attenzione di diversi club di categoria superiore. Il suo nome ha iniziato a circolare nei radar di Milan e Bologna durante la scorsa sessione di mercato. Tuttavia, il Pisa ha dimostrato di voler trattenere il giovane difensore, soprattutto in una stagione in cui il club punta alla promozione. Il suo futuro appare lontano dalla Serie B: la concorrenza si fa sempre più agguerrita, con squadre di Serie A pronte a fare la loro offerta in estate.

Un’opportunità a basso costo per l’Inter

Canestrelli appare come un’opzione più economica rispetto alle altre valutate dall’Inter visto che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. L’acquisto di un giovane promettente come Canestrelli rappresenterebbe un’opportunità strategica per l’Inter, che potrebbe arricchire la propria difesa con un giocatore dalle grandi potenzialità senza dover investire somme elevate.

