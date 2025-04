Ronaldo all’Inter per il Mondiale per Club: vera opportunità o semplice fantasia?

Un’idea che sembrava impossibile, ma che non lo è del tutto: l’Inter sta davvero pensando a Ronaldo per il Mondiale per Club?

Inizialmente sembrava solo un pesce d’aprile, una di quelle notizie che fanno sorridere ma che non hanno fondamento. Eppure, l’idea di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Inter, almeno per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti, sta cominciando a prendere piede. Sebbene la realizzazione di questa ipotesi sembri ancora lontana, le dinamiche del mercato e le motivazioni del campione portoghese rendono questa possibilità meno impensabile di quanto si credesse inizialmente; è quanto riporta Inter Live.

La motivazione dietro il sogno di CR7

Cristiano Ronaldo è consapevole che il Mondiale per Club del prossimo anno potrebbe essere l’ultima occasione della sua carriera per partecipare a questa competizione. Infatti, l’edizione successiva si terrà solo nel 2029, e l’idea di perdere un’altra occasione di mettersi in mostra a livello globale spinge il portoghese a cercare un’opportunità per giocare l’edizione del 2025. Inoltre, il suo obiettivo di superare la storica quota dei mille gol in carriera lo spinge a cercare ancora nuovi palcoscenici dove aggiungere nuovi traguardi. Seppur l’Inter non sembri la prima scelta di Ronaldo, altre squadre come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco sono tra le opzioni più papabili, ma i nerazzurri sembrano voler entrare nella corsa per assicurarsi il giocatore, a patto che le condizioni siano favorevoli.

L’Inter potrebbe davvero fare questo colpo?

L’Inter, attualmente, vanta cinque attaccanti in rosa, ma Correa e Arnautovic verranno lasciati andare il 3o0 giugno quando scadranno i loro contratti. In più, il giovane Francesco Pio Esposito rientrerà dal prestito allo Spezia, ma sarà impegnato con l’Italia Under 21 agli Europei. Con questi cambiamenti, per Inzaghi la necessità di un nuovo rinforzo in attacco si fa sempre più concreta. L’idea di ingaggiare Ronaldo, seppur per un periodo limitato come il Mondiale per Club, potrebbe offrire un ritorno economico considerevole attraverso il merchandising, oltre a un impatto mediatico importante. C’è da dire però che la dirigenza nerazzurra sembra indirizzata su idee del tutto opposte: si cercheranno profili giovani ma che possano essere utili già da subito.

