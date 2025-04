Parma-Inter, le pagelle della Gazzetta dello Sport: c’è una scelta che fa discutere tutti

Il portiere svizzero evita il peggio ma l’Inter lo stesso non riesce a vincere, tra scelte discutibili, errori tattici e prestazioni deludenti.

L’Inter ha vissuto una serata complicata al Tardini facendosi rimontare ben due gol dal Parma. Nonostante ciò, la Gazzetta dello Sport ha elogiato il portiere nerazzurro, Sommer, come il migliore in campo. Con un voto di 7, lo svizzero ha compiuto parate decisive su Bonny e Man, evitando una sconfitta per la sua squadra. La sua prestazione è stata caratterizzata da riflessi pronti, grande freddezza e interventi determinanti nei momenti chiave della gara. Tuttavia, a differenza della partita contro l’Udinese, le sue prodezze non sono state sufficienti a garantire la vittoria all’Inter. Un segnale che qualcosa, nel meccanismo di squadra, continua a non funzionare come dovrebbe.

Tante le delusioni a Parma

Bisseck, Lautaro, Carlos Augusto e Correa hanno ricevuto tutti un voto di 5, lo stesso di Asllani, considerato il peggiore in campo. L’albanese ha offerto un’altra prestazione insoddisfacente caratterizzata da una regia priva di ispirazione. Non è riuscito a dare ritmo né verticalità alla manovra, finendo spesso per nascondersi dal gioco. La rosea suggerisce che sarebbe stato più efficace spostarlo a mezzala, lasciando a Calhanoglu il compito di dirigere il gioco. Un tiro sbagliato ha ulteriormente compromesso la sua performance, generando anche qualche fischio dagli spalti.

Bocciatura anche per il tecnico

Anche Inzaghi ha ottenuto un voto di 5: l’affidare la regia ad Asllani ha creato preoccupanti spazi tra la mediana e la linea difensiva. Le sostituzioni sono state descritte come discutibili, e hanno contribuito alla mancata vittoria dell’Inter. L’impressione è che alcune decisioni dell’allenatore abbiano tolto certezze alla squadra proprio nel momento in cui serviva maggiore solidità. Un segnale che, a prescindere dai singoli, qualcosa va registrato anche sul piano strategico.

